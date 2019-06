Apesar do jogo equilibrado Brasil é eliminado pela França nas oitavas da Copa Do Mundo Feminina

Infelizmente as brasileiras foram eliminadas da Copa do Mundo Feminina. Em uma partida equilibrada a Seleção foi derrota pelas donas da casa na prorrogação. O tão sonhado título do mundial ficará para uma próxima.

Com 2 gols da França e 1 do Brasil, as brasileiras saíram de cabeça erguida da competição que foi um marco para modalidade, seja dando visibilidade ao esporte, enaltecendo os números de Marta ou mostrando que o futebol também é para mulher.

No tempo normal, a França abriu o placar com Gauvin, empatamos com Thaísa. Na prorrogação a zagueira Mbock Bathy desempatou para as anfitriãs, o que fez com que as brasileiras fossem embora mais cedo no primeiro mata-mata, na fase de oitavas de final da competição.

