Apicampos fortalece a apicultura nos Campos de Cima da Serra

A Apicampos (Associação dos Apicultores dos Campos de Cima da Serra) criou um um grupo de estudo em parceria com o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). O objetivo é desenvolver o papel da apicultura e a economia da região.

Em 2017, a Apicampos levou, em parceria com o Senar, cursos de apicultura para os municípios de Cambará do Sul, Jaquirana e Bom Jesus. Neste ano, já realizou dois cursos no município de Cambará do Sul, onde capacitou 36 moradores e profissionais da saúde com o Curso de Primeiros Socorros no Meio Rural.

Em março, São Francisco de Paula, a reunião na cidade tem como tema a Indicação Geográfica do Mel Branco, marca compartilhada da Apicampos e Entreposto da Apicampos. Ainda neste ano, serão 28 cursos nos municípios dos Campos de Cima da Serra.

“O nosso trabalho tem como projeto principal fortalecer a agricultura familiar em várias áreas, pois muitos pequenos e médios apicultores não vivem exclusivamente de mel, tem outras rendas familiares, por isso nossa parceria com entidades para trazer cursos não só na área apícola”, destacou o secretário da entidade, Gabriel Boeira.

“O nosso projeto de marca compartilhada, onde todos nossos associados podem utilizar nossa marca para vender seu produto, e a Indicação Geográfica, tem o intuito maior de agregar valor ao mel branco, já conhecido no mundo todo e premiado no ano de 2017 como o melhor mel do mundo”, acrescentou.

A associação ainda leva palestras para colégios para que os jovens e as crianças vejam a importância das abelhas para o ser humano e os malefícios dos agrotóxicos. A Apicampos tem atuação em sete municípios da região serrana: Ausentes, Cambará do Sul, Jaquirana, Bom Jesus, São Francisco de Paula, Monte Alegre dos Campos e Vacaria.

