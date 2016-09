Aplicações do plástico na vida moderna serão foco de evento em Porto Alegre

Uma das matérias-primas mais estudadas no mundo, o plástico, gera eficiência energética, economia, alta performance e sustentabilidade em diversos tipos de aplicação. Entre as inúmeras utilizações do material, o Congresso Brasileiro do Plástico traz a Porto Alegre, em sua 2ª edição, especialistas nacionais e internacionais para debater e apresentar cases sobre a contribuição do plástico no desenvolvimento ambiental, social e econômico.

Para Alfredo Schmitt, presidente do Congresso Brasileiro do Plástico, a programação proporciona aos participantes a oportunidade de ter acesso a informações e conhecimento dos mais variados segmentos, mas todos destacando a importância do plástico. “Contaremos mais uma vez com um excelente grupo de palestrantes. São profissionais de alto nível, que apresentarão cases de diversas áreas nas quais o plástico é essencial para o exercício das suas atividades”, explica o executivo.

Promovido pelos três Sindicatos gaúchos da indústria do plástico – Sinplast, Simplás e Simplavi, o evento será realizado no dia 6 de outubro, no Teatro da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (RS). As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site www.congressodoplastico.com.br.

