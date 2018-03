Aplicativo converte em texto as mensagens de voz do WhatsApp

Mensagens de áudio de WhatsApp são um ótimo recurso para quem não pode ou não quer digitar um texto. Mas nem sempre o destinatário da mensagem está em um local em que é possível escutar o recado. Um novo aplicativo promete acabar com o desconforto de quem não pode ouvir áudios do WhatsApp. É o Transcriber para o WhatsApp, que permite a conversão de voz para texto – ele está está disponível para download no sistema operacional Android.

Na versão gratuita do aplicativo, o usuário pressiona a mensagem de voz no WhatsApp e clica no ícone de compartilhamento. Uma lista de opções vai surgir e ao pressionar o logo do Transcriber para o WhatsApp (a letra A ao lado de um gravador) o áudio será transformado em texto.

A versão paga do aplicativo custa 8,49 reais e transcreve automaticamente as mensagens de voz quando o usuário recebe a notificação do WhatsApp. O processo é realizado em segundo plano e o usuário é alertado ao final da conversão.

O Transcriber para o WhatsApp solicita acesso ao armazenamento do smartphone e outras permissões, como o “ter acesso total à rede” ou “ler conteúdo do cartão SD”.

Segundo o analista sênior de segurança da Kaspersky, Fabio Assolini, o fato do aplicativo solicitar poucas permissões de acesso é positivo. “O app utiliza o serviço wit.ai para fazer o reconhecimento ou transformação da voz em texto”, explicou em nota.

Assolini ainda destacou que a plataforma wit.ai foi adquirida pelo Facebook em 2015. “Nos termos de uso do serviço é informado que os dados dos usuários são utilizados para melhorar o reconhecimento de voz”.

O Transcriber para o WhatsApp foi criado pelo desenvolvedor Mirko Dimartino e não é um recurso oficial do WhatsApp. Na política de privacidade, Dimartino avisa que não é responsável pelos danos causados ao smartphone por versões falsas de seu aplicativo.

Em uma das avaliações na loja virtual do Android, a Play Store, um dos usuários reclama que o Transcriber para o WhatsApp distorce algumas palavras. O desenvolvedor do aplicativo afirmou que é normal que isso ocorra. “Se o aplicativo fosse 100% exato, você não estaria o usando de graça”, respondeu Dimartino à crítica do usuário na loja virtual.

O aplicativo possui mais de 100 mil downloads na Play Store.

Golpe do ovo de Páscoa

Os hackers não se cansam de aproveitar as datas comemorativas para disseminar novos golpes. A festividade da vez é a Páscoa. O novo golpe promete um voucher de 800 reais para ser trocado por chocolates de Páscoa.

Enviado por mensagem de WhatsApp, o golpe pedia que as pessoas respondessem a três perguntas sobre Páscoa: 1) qual presente é comum receber na Páscoa?; 2) o coelho da Páscoa simboliza o quê? e 3) que país festeja a Páscoa com as pessoas fazendo guerra de ovos, em vez de comer os de chocolate?.

Segundo a PSafe, empresa de segurança digital, os hackers utilizam essas perguntas para dar ao golpe a aparência de promoção verdadeira. Ao responder as perguntas, independentemente das respostas, e aceitar o suposto presente, o usuário autoriza o recebimento de notificações de hackers em seu celular.

“Tanto a URL que está circulando pelo aplicativo de mensagens quanto os falsos e-commerces têm como objetivo roubar dados pessoais e financeiros para depois utilizá-los em outros golpes, como inscrição em serviços pagos de SMS e compras nos cartões de crédito das

Pelos cálculos da empresa, ao menos 300 mil pessoas foram atingidas pelo golpe do chocolate de Páscoa.

