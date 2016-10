Aplicativo da Oi agiliza gestão de rotina dos fiscais de trânsito

A Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul está utilizando, desde o inicio de agosto, uma solução inovadora chamada Oi Gestão de Força de Campo. O aplicativo permite o monitoramento, gestão e roteirização dos fiscais de trânsito do município em tempo real por meio de recursos de georeferenciamento que permite melhorar a gestão da rotina dos fiscais. O app é ativado nos smartphones que a Oi fornece a prefeitura de Caxias, da qual é fornecedora oficial de todos os serviços de telecom.

As principais finalidades da solução são de aumentar a produtividade dos agentes, reduzir o tempo gasto em atividades burocráticas e oferecer melhor controle e visibilidade da operação.

A Oi disponibilizou à Secretaria 65 licenças para utilização do Gestão de Força de Campo. A solução em cloud é hospedada no datacenter da Oi e visa disponibilizar um conjunto de ferramentas que facilitam a operação dos serviços como controle de chamadas e ordens de serviços, monitoramento e status de serviços em tempo real e localização geográfica via GPS.

“A estratégia da Oi para o setor de empresas é continuar apostando em soluções de TI aplicada às Telecomunicações – TIC. No segundo trimestre desse ano, cerca de 67% da receita total do Corporativo vieram dos serviços de dados, TI e SVAs. As nossas soluções de TICs são inovadoras e permitem às empresas reduzir custos e/ou melhorar a produtividade”, diz Flávio Gomes, diretor B2B da Oi na Regional Sul.

A solução foi desenvolvida em parceria com a Fieldcorp e leva a marca da Oi, que é a responsável pela operação, pelo suporte e pelas vendas.

A próxima novidade da Oi no Rio Grande do Sul será comercializar todo o seu portfólio de serviços – telefonia móvel e fixa, dados e banda larga – para pequenas e médias empresas em suas lojas. É a primeira vez que a companhia adota essa estratégia com o objetivo de oferecer mais um canal de vendas aos empresários, além de um atendimento personalizado.

