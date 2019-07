Aplicativo da prefeitura auxilia na recuperação de veículos na capital

Mais dois veículos foram recuperados, nesta semana, com a ajuda do Detetive Cidadão, disponível no aplicativo #EuFaçoPOA. Com a participação da sociedade gaúcha em mais essas duas ocorrências, já são quatro os veículos resgatados neste mês de julho. Desde junho, quando a campanha para utilização da funcionalidade foi intensificada, dez automóveis voltaram para seus donos.

Os dois últimos alertas de julho foram emitidos no domingo (7) e na terça-feira (9). Dos quatro veículos recapturados este mês, três estavam em municípios da Região Metropolitana: Alvorada, Viamão e São Leopoldo. Desde 1º de julho, foram 326 alertas notificados, sendo 32 alarmes de ocorrências de furto/roubo confirmados.

“O Detetive Cidadão também vem auxiliando os demais municípios do entorno da Capital e até mesmo de outros estados, na medida em que identifica os carros em situação de roubo ou furto com a ajuda da população. Ao utilizarem a tecnologia, a população contribui com os órgãos de segurança pública no combate à criminalidade”, afirma o secretário de Segurança, Rafael Oliveira.

Para usar o aplicativo #EuFaçoPOA nas plataformas Android e IOS, você deve:

1 – Fotografar a placa de um veículo suspeito;

2 – Informar a localização do veículo.

Caso seja um veículo roubado, um alerta será emitido às autoridades policiais. O automóvel passará a ser monitorado em tempo real.

