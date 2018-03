Os motoristas do Rio terão acesso, em até três meses, a um novo aplicativo que permitirá receber notificações sobre multas no smartphone, e conseguir descontos de até 40% para o pagamento. A implantação do novo sistema começou nesta semana. Com as mudanças, serão revisados todos os processos que envolvem a emissão e distribuição de multas para os motoristas cariocas.

Deixe seu comentário: