Aplicativo de celular que detecta doença renal em alguns minutos é testado no Reino Unido

Um aplicativo de celular acelerou a detecção de uma doença renal que pode ser fatal em pacientes hospitalizados. A equipe descreve a tecnologia como um “salva-vidas em potencial”, já que fornece diagnósticos em minutos, em vez de horas.

A lesão renal aguda é causada por problemas graves de saúde, incluindo a sepse – também conhecida como infecção generalizada – e afeta uma em cada cinco pessoas que dão entrada em hospitais no Reino Unido.

A lesão é mais comum em pacientes idosos e, se não for tratada rapidamente, pode afetar outros órgãos. No Reino Unido, onde o aplicativo é testado, a condição é responsável por cerca de 100 mil mortes todos os anos.

Durante um teste no Royal Free Hospital de Londres, médicos e enfermeiras receberam sinais de alerta por meio de um aplicativo de celular – em uma média de 14 minutos – quando os exames de sangue dos pacientes indicaram a doença. Normalmente, isso levaria algumas horas.

O novo sistema de alerta, conhecido como Streams, desenvolvido pelo hospital com a empresa de tecnologia DeepMind – que foca em pesquisas e desenvolvimento de máquinas de inteligência artificial – envia resultados diretamente para os médicos em um formato com dados e gráficos fáceis de ler.

Um dos exames de sangue procura por altos níveis de creatinina, uma substância que normalmente é filtrada pelos rins. Informações sobre outros indicadores do exame de sangue que podem ajudar a tratar pacientes também são disponibilizadas rapidamente para os especialistas por meio do aplicativo. A empresa DeepMind é parte do conglomerado Alphabet, que controla o Google. Os administradores do hospital disseram que houve uma redução no custo do tratamento.

Mary Emerson, chefe de enfermagem do Royal Free, disse que o sistema fez uma grande diferença em seu trabalho e que é o primeiro sistema que se encaixa com a forma que os profissionais dessa área atuam. “É uma grande mudança poder receber alertas sobre pacientes em qualquer parte do hospital”, disse ela. “Este é o primeiro dispositivo que me permitiu ver os resultados de uma forma móvel e em tempo real.

O que é a lesão renal aguda?

É quando os rins deixam de funcionar adequadamente, normalmente como resultado de complicações de outras doenças graves. Pode ocasionar desde uma pequena perda da função renal até uma insuficiência renal completa. Este tipo de dano renal deve ser detectado e tratado rapidamente. Se isso não for feito, níveis anormais de sal e produtos químicos podem se acumular no corpo.

