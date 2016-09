Aplicativo de celular roubado tira selfie de suposto ladrão e manda para vítima

A publicação de um empresário no Fecebook de uma ‘selfie’ de um suposto ladrão vem repercutindo nas redes sociais. Segundo a publicação, a foto foi tirada automaticamente por um aplicativo, após o ladrão arrombar o carro da esposa do empresário, roubar o celular e tentar fazer uso do aparelho. A Polícia Civil já identificou o suspeito e investiga o caso.

O aplicativo tira automaticamente uma foto quando o código de segurança é digitado incorretamente e, em seguida, a foto é encaminhada para o e-mail da vítima, que está cadastrado no dispositivo. Com a foto, o empresário fez a publicação relatando o caso. A postagem também pede a ajuda da população para recuperar o material roubado. (AG)

Comentários