Aplicativo de meditação que auxilia a combater traumas é criado por psicóloga de Porto Alegre

Agindo como um tratamento utilizado em consultório, o aplicativo Medita Mais (LINK http://meditamais.com) surge com a ideia de ajudar as pessoas em combate a traumas, crenças negativas e limitantes. O app pode ser usado por qualquer pessoa, mesmo sem experiência com meditação. Os comandos mentais guiam o usuário através da voz da psicóloga porto-alegrense Fernanda Werner. O serviço está disponível para download.

Fernanda explica que mapeou, ao longo das suas formações, todos os problemas que uma pessoa pode vivenciar e quais as necessidades para poder se libertar dos problemas ou limitações. Com o poder de fazer com que a pessoa acesse diversas ondas e frequências cerebrais (alfa, beta, theta, gamma, delta), os resultados são notados no paciente desde a primeira experiência.

Este tipo de meditação é fundamental para ter a possibilidade de voltar ao passado e eliminar memórias negativas, estar mais centrada e conectada ao presente, reconhecer as necessidades da alma e poder programar um futuro de forma mais equilibrada, leve e positiva.

Além da voz da psicóloga, as meditações contam com músicas vibracionais exclusivas, com composições que promovem bem-estar, relaxamento, alegria, paz e aumento da criatividade. O app também possibilita que o usuário apenas ouça as músicas. O aplicativo também oferece cursos em vídeo que trabalham o despertar da consciência para que a pessoa possa ganhar novos conhecimentos e habilidades, auxiliando na modificação de pensamentos, sentimentos e comportamentos no presente.

Temas

Entre os temas das meditações estão a modalidade para o sono, promovendo o relaxamento para o corpo e a tranquilidade para a mente e as meditações para oncologia para o bem-estar, o equilíbrio emocional, o desenvolvimento da fé, da segurança e da esperança, mesmo diante dos desafios diários ou da proximidade da morte. Conforme a criadora do app, ele melhora a qualidade de vida, a sensação de paz interior e reprograma a mente para a saúde das células.

