Aplicativo de mobilidade Garupa atua em mais de 25 cidades no Estado

O aplicativo de mobilidade Garupa App já está operando em cidades da Região Sul do Brasil. A empresa possui diversos serviços que proporcionam facilidades para o transporte de toda a população. Agora, você pode levar seu filho na creche com o Garupa Kids, animal de estimação no Garupa Pet e até mesmo enviar documentos com o Garupa Objetos.

Além disso, a empresa está com cadastro aberto para os interessados em receber uma renda extra. O cadastro pode ser feito através do site garupa.co ou baixando o aplicativo Garupa App. Outro diferencial é que a empresa desenvolveu a opção Favoritar. No final de cada corrida o passageiro avalia o motorista e caso desejar pegar a próxima corrida com o mesmo, basta clicar na opção favoritar.

O Garupa é um aplicativo de mobilidade urbana desenvolvido no Rio Grande do Sul. Ele oferece mais uma opção para o deslocamento e se destaca pelos seus serviços diferenciados como: Garupa Kids, Garupa Pet, Garupa Objeto, Garupa Executivo e Kids Executivo.

Segundo o CEO do Garupa, João Marcondes Vargas Trindade, os serviços do aplicativo vem para ajudar a todos: “Sabemos das necessidades que as pessoas têm em se locomover, dessa forma, nosso objetivo é transformar esse serviço de mobilidade numa experiência especial, que possa contribuir e gerar renda”.

São inúmeras oportunidades para os interessados fazerem o seu próprio horário de trabalho, além de benefícios, a empresa oferece também atendimento individual e personalizado. O cadastro pode ser feito tanto no site garupa.co, quanto no aplicativo Garupa App. Basta escolher a opção “Quero dirigir um Garupa”. Os Garupers (motoristas parceiros) podem optar em aceitar ou não o pagamento em dinheiro.

Deixe seu comentário: