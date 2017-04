Aplicativo #EuFaçoPOA oferece serviços ao cidadão

Para facilitar a vida dos cidadãos, a Prefeitura de Porto Alegre lançou o aplicativo #EuFaçoPOA, desenvolvido pela Procempa, que acaba de ganhar mais serviços. A partir de agora, é possível consultar informações sobre mobilidade urbana e também da rede municipal de ensino.

Para os usuários do transporte coletivo, de táxis e para os ciclistas, agora é possível consultar, dentro do mapa de serviços do aplicativo, informações sobre os itinerários dos ônibus, pontos de táxi, as estações do sistema de aluguel de bicicletas BikePoa, as rotas das ciclovias e vagas de estacionamento para idosos e deficientes. O mapa também passou a oferecer informações sobre as escolas, com a localização por georreferenciamento, endereços e horários de funcionamento.

O diretor técnico da Procempa, Michel Costa, explica que a ampliação das informações disponíveis pelo aplicativo dá sequência às ações da nova gestão para tornar rápido e funcional o acesso dos cidadãos aos serviços da prefeitura. “Nosso compromisso é facilitar cada vez mais a vida das pessoas. Se temos ferramentas disponíveis para que o cidadão tenha, na palma da mão, os dados que ele precisa e um canal de comunicação direto e ágil com a prefeitura, não temos por que não aproveitar essa tecnologia. Estamos num processo de inovação que será gradativo e permanente, com a incorporação mensal de novos serviços e tecnologias”, afirmou. Michel ressaltou ainda que as inovações serão implementadas também levando em conta a interação e os feedbacks dos usuários.

O aplicativo foi lançado em março, durante a Semana de Porto Alegre. A ferramenta permite, além das duas novas funcionalidades, consulta ao mapa com outros serviços da cidade, como unidades de saúde, de pronto atendimento, hospitais e farmácias distritais, e também sobre as consultas especializadas do SUS.

Nesta primeira etapa o app esta disponível para Android. Nas próximas semanas será disponibilizado para sistema IOS. Novas funcionalidades serão incorporadas gradualmente, possibilitando um canal direto dos cidadãos com os principais serviços municipais.

Baixe aqui o aplicativo #EuFaçoPOA.

