Aplicativo oficial do Acampamento Farroupilha auxilia visitantes

Os visitantes do Acampamento Farroupilha, já contam com uma ajuda para se localizarem e ficarem por dentro do evento. Foi lançado, na última semana, o aplicativo de celular oficial do evento – o App Farroupilha.

Com o lema: “Onde a tradição encontra a modernidade”, a ferramenta conta com o mapa do Parque Harmonia e a localização de cada piquete integrante do local. Além disso, com o aplicativo, as pessoas ficarão por dentro de tudo que está acontecendo até o dia 20 de setembro, pois o app tem toda a programação atualizada artística, cultural, campeira e dos piquetes, as notícias, serviço de utilidade pública, e mostra qual a maneira mais fácil de chegar até o Acampamento, linhas de ônibus, etc.

De forma rápida e fácil todos podem encontrar diversos tipos de informação, como: onde e quando ocorre o campeonato de truco, as datas e horários das oficinas, shows, churrascos, rodeios, entre outros tantos.

O aplicativo, também faz com quem não possa participar sinta-se por dentro de tudo que está rolando no Parque Harmonia até o encerramento.

“O aplicativo é a grande novidade do Acampamento Farroupilha”, afirma o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcha, Nairioli Antunes Callegaro.

Segundo o sócio da empresa desenvolvedora do App, Anderson Maroski o software foi desenvolvido para facilitar a vida dos visitantes. “Muitas pessoas deixam de aproveitar tudo que o Acampamento oferece. Agora tudo que o visitante precisa saber está reunido, de uma forma acessível, na palma da mão”.

Desenvolvido pela empresa M1K, o App Farroupilha é compatível com os sistemas Android e iOS e pode ser baixado pelo link: Incluir o link pra download: http://m1k.com.br/ appfarroupilha/download/

