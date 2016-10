Aplicativo permitirá acesso em tempo real das despesas e receitas do governo do Estado

O aplicativo de celular Pilas R$ (Plataforma de Informações de Livre Acesso à Sociedade) que permite verificar e fiscalizar, em tempo real, as despesas e receitas do governo do Estado será lançado nesta quarta-feira (5). A apresentação da nova ferramenta será às 9h30min, no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

O Pilas R$ reproduzirá informações já disponíveis no Portal da Transparência RS, de maneira mais simplificada e objetiva. O Rio Grande do Sul será pioneiro no País com a disponibilidade do aplicativo para o cidadão.

