O lançamento do aplicativo Portomob ocorreu nesta sexta-feira (17), na sala de reuniões da Superintendência do Porto do Rio Grande. A empresa Marca Sistemas – responsável pelo desenvolvimento do aplicativo – demonstrou o funcionamento do Portomob. Os serviços estão disponíveis tanto para os funcionários e operadores do Porto Novo, quanto para a comunidade em geral.

Deixe seu comentário: