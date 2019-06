O prefeito Nelson Marchezan Júnior participou, nesta terça-feira (04), de reunião-almoço com integrantes da diretoria do Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul para explicar o funcionamento do programa Aluguel Solidário aos moradores de rua. Marchezan pediu apoio dos proprietários e executivos de imobiliárias para ajudarem a aumentar a carteira de oferta de imóveis.

Deixe seu comentário: