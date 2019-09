Após 16 anos como âncora, Sandra Annenberg se emociona e chora na despedida do “Jornal Hoje”

Sandra Annenberg não conteve a emoção e chorou ao se despedir do “Jornal Hoje”, da TV Globo, após quase duas décadas na bancada, nesta sexta-feira (13). A jornalista passa a apresentar o “Globo Repórter” e será substituída, a partir do dia 30, por Maria Júlia Coutinho.

Até lá, Márcio Gomes vai conduzir o telejornal da hora do almoço. No último bloco do “JH”, a jornalista leu uma mensagem para o público. “É chegada a hora da despedida! Tive o privilégio de ter a sua companhia nos últimos 16 anos nessa bancada. Diariamente nos encontramos aqui ao vivo, em cores, olho no olho”, iniciou a mãe de Elisa, a quem é comparada pela semelhança física.

E a apresentadora acrescentou, citando a nova etapa de sua vida profissional. “Espero ter conseguido levar a notícia até você da melhor maneira possível. Tenha certeza, fiz o meu trabalho com toda a verdade, transparência e sentimento”, continuou com lágrimas nos olhos.

“Juntos assistimos a história acontecendo e acompanhamos as transformações do nosso país e do mundo. Agora, vem aí uma nova mudança em nossas vidas”, completou, emocionada. Em seguida, Sandra deixou a bancada e recebeu Maju, que anunciou uma retrospectiva da apresentadora no “JH”. Foram recordados momentos como as escolhas dos papas Bento XVI e Francisco, os massacres nas escolas de Realengo (RJ) e Suzano (SP) e a cobertura das Copas do Mundo. “Difícil falar depois disso tudo. Só tenho a agradecer você que esteve pertinho de mim todo esse tempo”, afirmou a vencedora do Troféu Imprensa de Melhor Apresentadora de Telejornal em 2018.

Depois, Sandra se dirigiu a sua substituta no “JH”. “Quero te desejar tudo de bom e que você seja feliz como eu fui. Muito, muito obrigada”, finalizou a jornalista. Durante esses 16 anos, a apresentadora comandou sozinha o noticiário em alguns períodos e em outros fez dupla com Carlos Nascimento, Evaristo Costa (agora contratado da CNN Brasil) e Dony De Nuccio (que se desligou da emissora carioca há cerca de um mês após polêmica envolvendo contrato com um banco).

“É uma honra e uma responsabilidade enorme assumir a bancada que Sandra comandou por todos esses anos com competência, comprometimento e profissionalismo. Quando, no ano passado, Sandra disse que eu poderia ser sua sucessora, achei que ela estava apenas massageando meu ego. Ver isso acontecer agora é gratificante”, vibrou Maju, atualmente âncora do tempo do “Jornal Nacional”, em comunicado enviado pela TV Globo à imprensa.

