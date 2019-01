Após 35 anos e acusação de assédio sexual, José Mayer deixa a TV Globo

José Mayer não faz mais parte do time de atores da TV Globo. A emissora divulgou na noite de terça-feira (15) um comunicado informando sobre a saída de Mayer.

“Depois de mais de 35 anos de uma trajetória iniciada na novela ‘Guerra dos Sexos’, em 1983, com participação em mais de 40 obras, entre novelas, séries, minisséries e especiais, a Globo e o ator José Mayer informam o fim da parceria, de comum acordo, no final de 2018”, diz o comunicado.

Em 2017, o ator foi denunciado por assédio sexual contra uma funcionária da Globo. Ele foi suspenso por tempo indeterminado e agora está fora da emissora. Depois de grande pressão, Mayer admitiu ter errado em carta lida no Jornal Hoje. Além disso, pediu desculpas e afirmou que iria mudar sua forma de pensar e agir.

Ainda sobre o assédio, na ocasião, uma série de atrizes se manifestaram contra Mayer, aderindo à campanha “Mexeu com uma, mexeu com todas” e com a hashtag #ChegaDeAssédio.

Deixe seu comentário: