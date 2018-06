Após 36 anos fora do Mundial, o Peru desperdiçou um pênalti e perdeu por 1 a 0 a partida para a Dinamarca

Jogando pelo Grupo C do Mundial na Arena Mordovia, em Saransk, a seleção do Peru perdeu para a Dinamarca na tarde de sábado (16) por 1 a 0. Os peruanos não participavam da competição há 36 anos, e poderiam ter ao menos empatado, se não tivesse desperdiçado um pênalti, sofrido e perdido por Cueva, ainda na primeira etapa. O gol foi marcado por Yurary Poulsen aos 13 minutos do segundo tempo.

Na próxima partida, o Peru enfrenta a França, no dia 21, ao meio-dia, em Ecaterimburgo. Já a Dinamarca pega a Austrália, no mesmo dia, mais cedo, às 9h da manhã em Samara.

O jogo

Com o entusiasmo de quem não participava de um Mundial há 36 anos, os peruanos entraram em campo com vontade, mas sem a sua principal estrela, Paolo Guerrero, que só entrou no segundo tempo. O atacante, que havia sido condenado pelo Tribunal Arbitral do Esporte a cumprir 14 meses de suspensão pelo doping causado por um metabólito de cocaína, encaminhou o caso para a Justiça Comum da Suíça, que concedeu efeito suspensivo ao jogador, justamente na última instância antes do Mundial. Mesmo assim, o técnico Ricardo Gareca esperou levar o gol, já na segunda etapa, para lançar mão do jogador, que representa o Flamengo no Brasil. Gareca parecia apostar no grupo, que jogou melhor que a Dinamarca, mas a bola não entrou.

A primeira grande frustração foi o pênalti perdido por Cueva, também atuante no Brasil pelo São Paulo. Foi ele mesmo o articulador de toda a jogada interrompida, aos 43 minutos da etapa inicial, mas, ao cobrar a penalidade sofrida, acabou isolando: pegou a bola muito embaixo e mandou bem acima do gol.

A segunda frustração foi mesmo o placar, já que a seleção peruana apresentava um bom futebol. Ainda assim, segundos depois o Peru tentava mostrar que ia continuar atacando, com o próprio Cueva, que deixou Flores na cara do gol, mas o goleiro Kasper Schmeichel espalmou. Era o final do primeiro tempo.

A Dinamarca voltou melhor e com mais posse de bola. Aos 13 minutos do segundo tempo, Poulsen recebeu de Eriksen em contra-ataque e mandou para as redes peruanas.

Logo em seguida aconteceu, finalmente, a entrada de Guerrero, que chegou assustando os dinamarqueses: no segundo toque, cabeceou na área, mas Schmeichel pegou.

O bombardeio seguia, mas a Dinamarca, além de se defender bem, seguia garantindo escanteios, que também paravam na defesa peruana. Aos 33 minutos, Guerrera deu um toque de calcanhar que deixou a equipe próxima do empate, mas a tentativa de supreender o goleiro não deu certo e a bola também não entrou. Mais adiante, uma saída errada quase ampliou o placar, exigindo trabalho de Gallese, que defendeu chute de Eriksen. Aos 44, Cueva ainda tentou um cruzamento que não teve ninguém para finalizar.

Os cinco minutos de acréscimo foram de desespero peruano, que tentou de tudo para fazer a bola entrar, com novas investidas de Guerrero, que não conseguiu marcar.

Escalações

O técnico do Peru, Ricardo Gareca, colocou em campo Gallese, Alberto Rodríguez, Christian Ramos, Luis Advincula, Miguel Trauco, Renato Tapia (Pedro Aquino), André Carrillo, Yoshimar Yotún, Chistian Cueva, Edison Flores (Paolo Guerrero), Jefferson Farfán (Raúl, Ruidíaz).

Já Age Hareide, técnico da Dinamarca, escalou Kasper Schmeichel, Jens Stryger, Simon Kjaer, Andreas Christensen (Mathias Jorgensen), Henrik Dalsgaard, Thomas Delaney, William Kvist (Lasse Schone), Christian Eriksen, Yussuf Yurary Poulsen, Pione Sisto (Martin Braithwaite), Nicolai Jorgensen.

