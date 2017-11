Após 40 dias, servidores de Porto Alegre suspendem greve

Em assembleia realizada na Casa do Gaúcho na tarde desta segunda-feira (13) os municipários decidiram suspender a greve que já durava 40 dias e manter a categoria mobilizada, em estado de greve, até o dia 30 de novembro, quando uma nova assembleia deverá ocorrer. A greve havia iniciado em 5 de outubro.

A decisão acontece no mesmo dia em que a Prefeitura de Porto Alegre anunciou a quitação da folha de pagamento e após o prefeito Nelson Marchezan Júnior retirar o Projeto de Emenda à Lei Orgânica 11/2017, um dos que mais impactavam na carreira dos municipários. Além disso, 22 vereadores assinaram documento se comprometendo com a rejeição dos demais projetos. Pela manhã também foi realizado um ato no Paço Municipal.

De acordo com o Simpa (Sindicato dos Municipários de Porto Alegre), os servidores querem ser recebidos pelo executivo, que havia informado que só voltaria a recebê-los após o retorno ao trabalho.

Na avaliação da direção do Simpa e de servidores que fizeram uso da palavra, a greve foi um movimento vitorioso, “resultante da união da categoria que há meses, mas em especial, a partir da deflagração da greve, se mobilizou pela retirada dos projetos de lei enviados pelo Executivo à Câmara e que mudam a carreira do funcionalismo municipal, cortando os salários em até 50%, contra os parcelamentos salariais”, disse a entidade.

Folha quitada

Também nesta segunda-feira (13) a Prefeitura de Porto Alegre divulgou que, com a realização de dois depósitos, quitará o pagamento da folha do funcionalismo do mês de outubro nesta terça-feira (14). Serão creditados R$ 600 no primeiro depósito e outro do saldo da folha, já no inicio da manhã, totalizando o salário de 100% dos servidores.

De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, devido ao feriado do dia 15 de novembro foram enviados ao banco dois depósitos, e aguardava-se a apuração da receita do ISS, cujo ingresso se deu nesta segunda-feira (13), para liberação dos arquivos.

A folha de pagamento total do funcionalismo ficou em R$ 138 milhões, e a primeira parcela dos salários no valor de R$ 1.900 foi paga em 31 de outubro, a segunda parcela, no valor de R$ 150 foi paga em 3 de novembro, a terceira parcela foi paga em 6 de novembro, no valor de R$ 620, a quarta parcela foi paga em 10 de novembro, no valor de R$ 450,00 e a quinta parcela foi paga nesta segunda-feira, dia 13, no valor de R$ 1.200.

Assédio moral

O Simpa afirma que vem recebendo diversas denúncias de assédio moral promovido pelas chefias de várias secretarias “contra servidores e servidoras que, exercendo um direito constitucionalmente garantido, resolveram parar suas atividades motivados pelo parcelamento de salários e pelos projetos de lei que afrontam sua carreira”. Segundo o sindicato, o Executivo resolveu abrir sindicâncias para apurar e punir os grevistas.

O sindicato afirma que a utilização de sindicâncias e processos administrativos como forma de perseguir politicamente os integrantes do movimento paredista não será tolerada. “[O Executivo] receberá resposta no âmbito do Poder Judiciário, além da convocação de integrantes da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal para que possam acompanhar esta questão. Cabe destacar ainda que a categoria municipária obteve liminar, no dia 4 de outubro, que garante o direito de greve e impede o corte do ponto dos grevistas.”

Os representantes dos servidores municipais manifestaram seu repúdio contra as denúncias, que estariam ferindo o direito do servidor expressar sua contrariedade e indignação “com uma situação que não foi criada por ele”. Além disso o Simpa reafirma que seguirá tomando todas as medidas possíveis no campo legal. “O Sindicato está atuando de maneira incisiva para repelir qualquer transbordamento ou extrapolação do poder disciplinar que é próprio à administração pública e que possa adentrar o terreno do assédio moral e recomenda que quaisquer denúncias sejam levadas pelos servidores ao seu conhecimento”, diz a entidade.

