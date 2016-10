Após a derrota do PT nas urnas, Lula defende “cara nova” para a presidência do partido

Pressionado por aliados a assumir o comando do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende “uma cara nova” para o lugar do atual presidente do partido, Rui Falcão, após a derrota acachapante que a sigla sofreu nas eleições deste ano.

Lula, que já defendeu o nome do ex-ministro Jaques Wagner para o posto, mas desistiu diante da negativa do aliado, tem dito que é preciso “renovar” a direção petista o quanto antes para “reconectar” o PT com outros campos da esquerda, como movimentos sociais, sindicais e partidos políticos.

Diante do cenário sombrio e ainda sem nenhuma grande estratégia definida para o futuro, a cúpula petista convocou uma reunião da executiva nacional para quarta-feira (05), em Brasília, com o objetivo de discutir as eleições internas e os rumos diante da maior crise enfrentada pela legenda.

Mesmo com as sinalizações negativas de Lula, dirigentes petistas vão insistir na tese de que o ex-presidente deve assumir o comando do partido, defendendo que esse é um “momento excepcional”. Além de traçar um calendário para as eleições internas, que devem acontecer no início do ano que vem, o encontro da cúpula petista servirá para fazer um balanço sobre a disputa municipal – na qual o PT perdeu cerca de 60% das prefeituras em relação a 2012 e passou de terceiro para décimo lugar entre os partidos com melhor desempenho. (Folhapress)

Comentários