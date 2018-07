Após a derrota para a Bélgica, o técnico Tite não garantiu sua permanência na Seleção Brasileira

O treinador da Seleção Brasileira, Tite, não garantiu permanência no comando da seleção após a derrota de 2 a 1 para a Bélgica nesta sexta-feira e a eliminação do time da Copa do Mundo da Rússia. “É inapropriado falar sobre futuro. É um momento de emoção, não tenho como te responder a essa pergunta agora”, disse o técnico em entrevista coletiva após o jogo, em Kazan, na Rússia.

“É muito duro falar nessa hora, mas foi um p… jogo. Duas equipes com qualidade técnica impressionante. Com toda a dor, o amargo que eu estou sentindo, eu tenho discernimento. Quem gosta de futebol e não está envolvido emocionalmente vai perceber o grande jogo que foi”, afirmou.

Para ele, o craque da partida foi o goleiro belga Courtois, que defende o Chelsea. “Para mim, o Courtois fez a diferença. Não queria falar de arbitragem, porque fica parecendo choro. A única coisa é que eu queria ter visto o VAR no lance do Gabriel Jesus”, disse, antes de falar da competência belga: “Eu não gosto de reputar sorte. O futebol tem um aleatório, mas não gosto de falar de sorte. É uma forma educada de as pessoas desprezarem a competência. A Bélgica teve competência. Courtois não teve sorte, ele foi bem.”

Mais quatro anos

No entanto, tudo caminha para que Tite continue como técnico da Seleção. A derrota para a Bélgica e a consequente eliminação nas quartas de final não mudaram os planos da CBF de manter o treinador no comando. A maior parte da comissão técnica da Seleção – que foi indicada por Tite – também quer permanecer. A decisão do treinador não está tomada. Ele não quis falar sobre isso nem antes e nem durante a Copa. Mas este é um fator que pesa.

“Toda vez que um técnico consegue desenvolver o trabalho com um tempo maior, ele consegue desenvolver melhor. Não só em seleção, no clube também. Quando mais tempo com o atleta, mexe mais com o técnico, o emocional. Entre o ideal e o real… A minha realidade foi assumir no meio do caminho e o fiz de coração aberto. Primeiro jogo oficial que a gente perde. Saímos perdendo contra o Uruguai e viramos. Números para serem interpretados, mas a ideia de futebol ficou clara”, disse o treinador durante coletiva de imprensa após a eliminação. Nenhuma decisão será tomada na Rússia. A ideia em comum entre as partes envolvidas é voltar ao Brasil, esperar a poeira baixar e decidir os próximos passos com calma no Rio de Janeiro. Os números gerais de Tite no comando da Seleção são positivos: 26 jogos, 20 vitórias, quatro empates e duas derrotas – marcou 55 gols e sofreu oito. O trabalho nem de longe é avaliado como um fracasso. Tite assumiu a seleção brasileira em sexto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, portanto fora da zona de classificação para o Mundial, e terminou em primeiro lugar.

A possibilidade de poder trabalhar durante todo um ciclo de Copa – quatro anos – também é visto como um atrativo pela comissão técnica, que quer ter a oportunidade de ter contato com mais jogadores e construir formas diferentes de jogar.

