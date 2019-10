Após a derrota para o Flamengo na Libertadores, o Grêmio enfrenta o Botafogo neste domingo pelo Brasileirão

Após a derrota para o Flamengo na Libertadores, o foco do Grêmio passa a ser as 11 próximas rodadas no Campeonato Brasileiro até o fechamento da temporada. O objetivo específico, segundo o clube, é garantir uma das vagas diretas para a próxima Libertadores com a classificação no G4 do certame nacional.

Neste domingo (27), o Tricolor enfrenta o Botafogo, na Arena, às 16h. Na sexta-feira (25), o grupo de atletas do Grêmio havia retomado os treinamentos no CT Presidente Luiz Carvalho. Todos os jogadores adentraram o gramado com cerca de meia hora de atraso em relação ao horário marcado para o início das atividades, depois de uma longa conversa reservada no vestiário. Em campo, os trabalhos começaram com um aquecimento e um mini-circuito físico sendo cumprido.

Enquanto os goleiros foram para seu treino específico junto ao preparador Rogério Godoy, os atletas de linha foram separados em duas equipes. Com espaço reduzido em menos de meio-campo, seis mini-goleiras foram dispostas nas laterais. O objetivo era de trabalhar os passes rápidos até concluir com precisão nos pequenos alvos.

Para finalizar, na atividade que tomou mais tempo já com duas goleiras normais e tendo a participação dos arqueiros, os jogadores foram divididos em três equipes, sob orientação do auxiliar Alexandre Mendes e a observação do técnico Renato Portaluppi. Enquanto uma aguardava como coringa nas laterais e linhas de fundo, os outros dois times se enfrentavam para fazer a evolução ofensiva e finalizar.

Após o treino de sexta-feira, o técnico Renato concedeu entrevista coletiva. “Nós estamos envergonhados, eu estou envergonhado. Nosso grupo está triste. Mas aconteceu”, refletiu.

Ele ainda acrescentou que tudo isso faz parte do futebol. “Fomos nocauteados na última quarta-feira. Mas isso faz parte do futebol. Quantos não foram nocauteados pelo Grêmio? Mas o Grêmio foi para as cordas, não foi para a lona. Para a lona vão os covardes”, disse. “O torcedor tem que ter orgulho desse grupo, que é vencedor. A partir de domingo iniciamos nossa recuperação”, garantiu.

O elenco gremista fez o último treino neste sábado (26), com portas fechadas. Logo depois iniciou a concentração para a partida contra o Botafogo.

Luan

Luan, um dos craques do Grêmio, ficará parado por tempo indeterminado e não deve mais jogar neste ano. O Grêmio divulgou boletim médico do camisa 7, na sexta-feira (25), que mostra que o jogador teve uma fratura por estresse no segundo metatarsiano do pé direito.

A confirmação da lesão veio após realização de uma ressonância magnética. O atleta se reapresentará na próxima segunda-feira (28) para continuar o tratamento sob supervisão dos médicos do Clube.