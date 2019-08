Após a fala de Bolsonaro, embaixada alemã faz vídeo convidando turista a visitar florestas do país

Depois dos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PSL) à Alemanha, a embaixada do país no Brasil publicou um vídeo que mostra parques e florestas alemães e que afirma que a Alemanha é um dos países mais densamente florestados da Europa. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

“Eu queria até mandar um recado para a senhora querida Angela Merkel, que suspendeu R$ 80 milhões para a Amazônia. Pegue essa grana e refloreste a Alemanha, ok? Lá está precisando muito mais do que aqui”, disse o presidente na quarta (14), após o anúncio de que o País suspenderia recursos para projetos na Amazônia.

O valor, no entanto, pode superar os R$ 150 milhões, de acordo com a ministra do Meio Ambiente do país, Svenja Schulze.

Na quinta (15), a Noruega anunciou que iria suspender R$ 133 milhões que iriam para o Fundo Amazônia. “A Noruega não é aquela que mata baleia lá em cima, no Polo Norte, não? Que explora petróleo também lá? Não tem nada a oferecer para nós. Pega a grana e ajuda a [chanceler alemã] Angela Merkel a reflorestar a Alemanha”, disse Bolsonaro, também na quinta.

Caso da Noruega

O ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Ola Elvestuen, anunciou quinta-feira (15) que a Noruega suspenderá cerca de R$ 133 milhões que seriam destinados para o Fundo Amazônia. Segundo Elvestuen, o Brasil está quebrando o acordo para redução do desmatamento. A Alemanha também anunciou, no último sábado (10), que suspenderia parte do financiamento de proteção ambiental para o Brasil.

Em nota, a Embaixada da Noruega diz que, considerando a dissolução dos conselhos que compõem o fundo, não há “fundamento jurídico e técnico para realizar a contribuição anual” ao fundo.

As declarações do ministro, dadas ao jornal Dagens Næringsliv, e da embaixada dizem respeito ao decreto do presidente Jair Bolsonaro (PSL), de maio, que extinguiu órgãos colegiados da administração pública federal, entre eles os que ordenavam o Fundo Amazônia, o Cofa (Comitê Orientador do Fundo Amazônia) e o CTFA (Comitê Técnico do Fundo Amazônia).

Alguns entre as dezenas de conselhos extintos foram recriados, mas, para surpresa da Noruega e da Alemanha, o comitê do Fundo ficou de fora.

Elvestuen também afirma que os números do desmatamento estão crescendo significativamente e que o Brasil aparenta não querer parar com o desmatamento.

“A Noruega congelou o seu apoio porque o Brasil descumpriu a sua parte ao não manter o Cofa (Comitê Orientador do Fundo Amazônia)”, disse à Folha o diretor da ONG Rainforest Foundation Norway (RFN), Øyvind Eggen. “É uma resposta direta a isso.”

O modelo de governança do Cofa, defendido por Noruega e Alemanha, os dois países doadores, era formado por três blocos: governo federal, governos estaduais e sociedade civil —incluindo ONGs, sistematicamente criticadas pelo governo Bolsonaro.

