Após a vitória contra o Bahia, o Inter volta a treinar nesta segunda antes de encarar o Athletico Paranaense

Buscando a segunda vitória seguida no Brasileirão e embalado após ganhar do Bahia no sábado (26), o Inter recebe, às 21h30min da próxima quinta-feira (31), o Athletico Paranaense, em partida válida pela 29° rodada do Campeonato. Direto na luta pelas primeiras posições na tabela, o duelo envolve o Colorado, quinto colocado com 45 pontos, e Rubro-Negro do Paraná, oitavo com 42.

Em relação à equipe que bateu o Bahia e atingiu o segundo triunfo consecutivo do Inter fora de casa no Brasileirão, o técnico Zé Ricardo, que frente ao Athletico fará sua estreia no Beira-Rio, contará com os retornos de Patrick e D’Alessandro, suspensos no último sábado e que agora voltam a ficar à disposição.

Por outro lado, Bruno Fuchs, que levou o terceiro amarelo no duelo da Fonte Nova, é desfalque confirmado. A preparação para a jornada de meio de semana será iniciada já nesta segunda-feira, com treino no turno da tarde.

Confira o cronograma de atividades da semana: nesta segunda-feira (28), a equipe tem treino às 15h30min, assim como na terça-feira (29), às 15h30min, e na quarta-feira (30), também às 15h30min.

Restando trinta pontos em disputa no Brasileirão, o Colorado está a apenas quatro de distância do G4. Assim, focado no objetivo de garantir sua vaga na Libertadores de 2020, o Inter aposta na força de sua casa, que receberá mais cinco partidas até o fim do Campeonato, para encerrar o torneio no topo da tabela.

Principal nome

O principal nome do Colorado na partida contra o Bahia foi Paolo Guerrero, autor de dois gols. O centroavante não balançava as redes pelo Inter desde o dia 4 de setembro, contra o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil. Segundo a Gazeta Esportiva, o peruano admitiu que a seca de gols lhe trazia ansiedade e elogiou o comportamento de seus companheiros de clube.

“Ansiedade todos têm para marcar, acontece. O mais importante foi a vitória, o sacrifício dos companheiros. Fizemos uma grande partida, captamos o que o Zé nos pediu. Meus companheiros estiveram brilhantes hoje, me procurando toda hora. Fico feliz por isso, porque todo o time, todo o coletivo”, afirmou o atacante ao Esporte Interativo.

A partida marcou a estreia de Zé Ricardo no comando técnico do Inter. Guerrero já foi comandado pelo treinador no Flamengo em 2016 e 2017. O peruano não poupou elogios ao técnico, exaltando a estratégia do técnico para o jogo deste sábado.

“Eu já trabalhei com o Zé no Flamengo. Ele sabe como montar o time com os jogadores que tem, estuda muito, é inteligente. Montou um time diferente, com outro comportamento. Fizemos um grande jogo, captamos o que ele pede, mas temos que melhorar muitas coisas. Corrigir os erros, não tomar gols e continuar nessa pegada que ainda temos dez jogos”, completou.