Após acertar a sua transferência para a Juventus, Cristiano Ronaldo terá que desembolsar uma quantia milionária antes de ir para a Itália

Após acertar sua transferência para a Juventus, Cristiano Ronaldo terá que desembolsar uma quantia ‘astronômica’ antes de ir à Itália. Segundo o jornal “Marca”, o craque fará um acordo com a Fazenda da Espanha e pagará sua dívida com a Agência Tributária, que gira em torno de 14,7 milhões de euros (cerca de 66 milhões de reais).

CR7 ainda será obrigado a pagar uma multa de aproximadamente 18,8 milhões de euros (85 milhões de reais) e acatar a responsabilidade penal exigida pela Promotoria de Delitos Econômicos da Espanha. Basicamente, é o equivalente a uma fiança. O português trocará os dois anos em que teria que ficar preso pelo pagamento da multa, mas não irá se livrar dos antecedentes criminais.

Caso não arque com as despesas, o astro poderá enfrentar problemas na Itália. As agências tributárias espanholas e italianas têm convênio, o que poderia ameaçar seu salário na Juventus.

Moradia

O jornal italiano Tuttosport divulgou a possível casa em que CR7 vai morar na Itália. A mansão fica na zona nobre de Turim, tem 1.000m² e passagens secretas.

A casa tem duas passagens secretas, pelas quais o jogador utilizaria para fugir do assédio da imprensa italiana. Situada na rua San Vito Revigliasco, em Borgo Po, a mansão já pertenceu a Zinedine Zidane e Fábio Cannavarro, segundo o Correio da Manhã. Neste bairro, residem outros atletas da equipe italiana e o presidente do clube.

O estabelecimento conta com nove quartos, três andares, ginásio, spa e piscina. Além de CR7, mais oito familiares morariam com ele. A nova residência fica aproximadamente a 10 km de distância do estádio da Juventus. A mansão tem o custo de 40 mil euros (aproximadamente 179 mil reais) por dia de aluguel.

A Juventus pagou 105 milhões de euros (aproximadamente 535 milhões de reais) pela contração do craque português. Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid depois de nove anos defendendo a camisa merengue.

Despedida

Talvez pela facilidade da língua, talvez pela personalidade de ambos, Marcelo e Cristiano Ronaldo sempre foram muito próximos no Real Madrid. Companheiros de time desde 2009, desenvolveram uma boa relação dentro e fora de campo. E nesta semana, a dupla teve que se despedir.

Em suas redes sociais, o lateral-esquerdo publicou um texto emocionante de despedida para CR7, admitindo que não esperava ver o amigo fora do Real Madrid tão cedo.

Confira o texto na íntegra:

“Quem diria hein Cris!!! É mano chegou a hora de dizer até logo… Te juro q não imaginava que esse dia chegaria! Mas nada nessa vida é pra sempre, espero q vc seja muito feliz na sua nova caminhada. Foram quase 10 anos do teu lado, 10 anos de alegria, bom futebol, vitórias, derrotas e momentos maravilhosos! Aprendi muito com vc, sua dedicação é a coisa mais bizarra q eu vi em um atleta. Tudo de bom pra vc e sua linda família! Vou sentir saudades das nossas resenhas antes dos jogos quando vc acertava os resultados e antes das finais nos tranquilizava com tua experiência e o carinho com os mais jovens! Tenho orgulho de ter jogado contigo não por que VOCE SEJA O MAIOR JOGADOR DA P#RR% TODA e sim pela pessoa q você é!!! Quando eu parar de jogar vou sentar no bar tomar uma cerveja e vou contar vaaarias historias e mostrar todas as nossas fotos. Ja ja tamo junto de novo #M12.”

