Após acusação de estupro, patrocinadora cancela campanha com Neymar

A Mastercard cancelou uma campanha publicitária que faria com o atacante Neymar durante a disputa da Copa América. A empresa decidiu suspender o projeto após o jogador ser alvo de acusações de estupro e agressão.

Antes da decisão da Mastercard, outras patrocinadoras do jogador haviam manifestado preocupação com as denúncias contra o atacante. A Nike se disse “profundamente” preocupada com o caso e disse que seguia de perto a situação. A Red Bull também havia se manifestado sobre o caso. “É de responsabilidade das autoridades públicas determinar os fatos reais por trás desta séria alegação”, disse nota da empresa.

Vale lembrar nesta madrugada o jogador foi cortado da seleção brasileira depois de sofrer uma lesão no tornozelo direito, durante o amistoso com o Catar, em Brasília. Nesta sexta-feira (7), Neymar deve prestar depoimento no Rio de Janeiro para esclarecer o possível crime virtual cometido por espalhar fotos íntimas da modelo Najila Trindade, mulher que o acusa de estupro e agressão.

