Morgan Freeman retomou as filmagens após acusações de assédio: O ator de 81 anos foi visto no set de seu próximo filme, “The Poison Rose”

Acusado de assediar e manter conduta inapropriada com oito mulheres em Hollywood, Morgan Freeman já voltou ao trabalho. O ator de 81 anos foi visto no set de “The Poison Rose”, em Savannah, no Estado norte-americano da Georgia, retomando as filmagens do longa dirigido por George Gallo, que traz no elenco John Travolta, Famke Janssen e Peter Stormare.

Os casos de assédio foram revelados na semana passada pela rede CNN. Um dos casos aconteceu nas filmagens de “Despedida em Grande Estilo” (2017), Uma assistente de produção afirmou à emissora que Freeman durante meses a tocou sem consentimento nas costas e fez comentários sobre o seu corpo e suas roupas.

Com a repercussão do caso, Morgan Freeman se desculpou publicamente, mas negou ter cometido assédio. “Eu muitas vezes brinco e elogio mulheres, de uma forma que sempre pensei ser leve e engraçado. Claramente, eu não fui compreendido da maneira que achei”, afirmou ele.

A jornalista Chloe Melas, que assina a reportagem com An Phung, é uma das pessoas que teriam sofrido assédio de Freeman e que contam sua versão da história. Melas diz que o ator a teria assediado mais de um ano atrás, quando ela o entrevistou durante uma turnê de imprensa (também conhecida como press junket) do filme “Despedida em grande estilo”.

Segundo a repórter da CNN, o ator fez observações desagradáveis sobre a sua gravidez enquanto a cumprimentava em uma sala cheia de gente – incluindo os atores Alan Arkin e Michael Caine. “Como eu queria estar aí dentro”, teria dito ele, no momento em que segurava a mão dela. As câmeras gravaram apenas uma das observações.

Em outro caso, uma assistente de produção que trabalhara no set de “Despedida em grande estilo” alegou que Freeman a tocava sem que ela permitisse e fazia comentários sobre seu corpo rotineiramente. Ela disse que o ator colocava a mão na parte de baixo das suas costas e, uma vez, tentou puxar a sua saia para ver se estava usando calcinha.

“Sabíamos que, quando ele vinha para o set, não deveríamos usar blusas apertadas e com decote, nem usar nada que mostrasse nossas nádegas. Ou seja, nada que fosse justo”, disse ela. A reportagem também diz que Freeman fez comentários degradantes em relação a Lori McCreary, sua sócia na produtora Revelations Entertainment. Ao mesmo tempo, a CNN também reporta que a própria McCreary teria discriminado uma candidata a uma vaga de emprego.

Defesa

Leia a defesa de Morgan Freeman na íntegra:

“Das três pessoas que a CNN identifica como ‘vítima’, a primeira, a própria funcionária da CNN Chloe Melas, não tinha uma base razoável para ter interpretado o que o sr. Freeman disse ou fez durante a entrevista de “Despedida em grande estilo” como tendo sido dirigido a ela ou como qualquer forma de assédio. Uma terceira parte independente, o recursos humanos da Warner Bros., investigou as alegações dela e concluiu que estas não eram sustentadas pelos fatos.

A segunda pessoa que a CNN identificou, Tyra Martin, já afirmou publicamente desde que a reportagem foi publicada que a CNN não representou corretamente o que ela disse e que o sr. Freeman não a assediou.

A terceira pessoa que a CNN identificou, Lori McCreary, contou à CNN que o sr. Freeman nunca a assediou. E em relação à própria acusação gratuita da CNN contra a própria sra. McCreary, outra parte independente investigou o caso e concluiu que não havia mérito na acusação.

A sra. Melas incitou e levou as supostas ‘testemunhas’ a falaram coisas ruins sobre o sr. Freeman e tentou fazer com que elas confirmassem o seu viés negativo em relação a ele. Portanto, nenhum leitor da reportagem pode ter qualquer confiança em nenhuma das fontes anônimas que completam o artigo da CNN.”

