Após adiamentos, Largo dos Açorianos será entregue à população nesta quinta  

O Largo dos Açorianos reurbanizado deve ser entregue à população nesta quinta-feira (22). De acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, a entrega acontecerá às 17h para que os porto-alegrenses possam observar a iluminação cênica da Ponte de Pedra. A solenidade deve contar com a presença da Banda Municipal.

A ordem de início da reurbanização foi assinada no dia 3 de outubro de 2016, com a empresa Elmo Eletro Montagens Ltda, que venceu a licitação. Já os recursos são provenientes do Fundo Pró-Defesa do Meio Ambiente. A obra chegou a ter cerca de sete prazos redefinidos para a entrega, prevista a primeira vez para 2017.

Fundo Pró-Defesa do Meio Ambiente

O Fundo tem a finalidade de prestar apoio financeiro a atividades, obras, projetos, serviços e equipamentos para o aparelhamento, aperfeiçoamento, e modernização da gestão ambiental no município, conforme competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (SMAMS).

Deixe seu comentário: