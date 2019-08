Após agressão e expulsão de alunos e professor, pais protestam em frente ao Colégio Rosário

A volta às aulas nesta -feira(5), no Colégio Marista Rosário, um dos mais tradicionais de Porto Alegre, foi marcada pela expulsão do terceiro aluno supostamente envolvido em um incidente ocorrido no dia , dentro de uma das sala de aula da instituição.

O episódio ganhou grande repercussão após o vídeo com cenas da suposta discussão, seguida de violência física entre dois alunos, sido postado nas redes sociais. De acordo com a assessoria de imprensa do Rosário, três alunos foram expulsos e o professor que estaria dando aula no momento da briga foi desligado.

Um protesto foi realizado em frente ao colégio. Alguns pais de alunos estariam descontentes com, segundo eles, uma politização ocorrida dentro das salas de aula.

Confira a íntegra da nota divulgada pelo Rosário:

​Após priorizar os encaminhamentos com as pessoas diretamente relacionadas ao evento envolvendo estudantes no dia 23/7, esclarecemos que o Colégio Marista Rosário tomou as medidas previstas em seu Regimento Escolar.

As decisões adotadas consideraram a equidade de tratamento e foram informadas apenas aos envolvidos, por meio de suas famílias e responsáveis, o que se encerrou na manhã de hoje, dia 5/8. Visto que estávamos em período de recesso escolar, isso precisou ocorrer em diferentes momentos, conforme a disponibilidade das famílias. É importante frisar que as decisões foram tomadas antes da visibilidade pública do assunto e que não serão divulgadas em atenção a questões legais e pedagógicas.

Acompanhamos a repercussão do vídeo nas redes sociais. Ao responder às dúvidas em nossa página no Facebook, tivemos o cuidado de evitar a exposição ainda maior dos nossos estudantes, zelando pelo respeito a nossa comunidade educativa e observando nossas políticas de uso. Seguiremos reforçando a responsabilidade diante do uso e compartilhamento não autorizado de nomes e imagens, tanto de menores de idade quanto de educadores.

Para as associações políticas que foram feitas em relação ao episódio e aos encaminhamentos, reiteramos que somos apartidários e não nos vinculamos a candidato ou ideologia político-partidária, evidenciado em diferentes momentos de diálogo com pais e responsáveis atendidos.

​Finalizando, contamos com a colaboração de todos para que possamos seguir em um clima educativo, fortalecido pelos valores maristas e fruto da confiança e da importante relação entre família e escola.​