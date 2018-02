Após alta, o apresentador Faustão revelou que já sabia da obstrução no seu coração, mas que ela aumentou

Fausto Silva já está em casa depois de passar por cirurgia cardíaca, na última quarta-feira (7). O apresentador do “Domingão” revelou que não foi pego de surpresa, uma vez que sabia da obstrução em uma das artérias. “Eu sempre faço exame e já sabia que tinha uma pequena obstrução, mas ela aumentou”, contou ao “TV Fama”. No procedimento, o marido de Luciana Cardoso teve dois stents implantados. “Resolvi fazer o catéter e aí você desobstruí”, acrescentou.

Trabalhar domingo

Bem-humorado, Faustão fez uma comparação. “É tipo uma limpeza de roto rooter”, brincou citando a empresa responsável por fazer desentupimento. E contou ter condição de retomar suas atividades normais. “Eu poderia trabalhar já no domingo, mas o programa por ser carnaval está gravado”, frisou ele, que voltou de recente viagem pelos Estados Unidos. Da equipe médica, Fausto recebeu algumas recomendações. “Andar bastante, fazer exercício… Aquelas coisas que todo mundo já sabe. Mas determinadas coisas são genéticas, passam de geração para geração”, frisou. “Tem que ir administrando e você vai empurrando até onde dá. O bom é fazer a prevenção”, completou.

Carnaval longe do agito

Questionado como serão seus dias de folia, Faustão foi enfático. “Vou ver a transmissão dos desfiles das escolas de samba e ficar em casa de repouso”, finalizou.

Tombo

Em outubro do ano passado, as redes sociais foram bastante movimentadas com uma gafe que aconteceu durante o quadro Dança dos Famosos, do “Domingão do Faustão”. É que Adriane Galisteu derrubou o apresentador ao vivo para todo o Brasil.

A loira se jogou no colo de Faustão e acabou derrubando o apresentador. Isso ocorreu quando ela comemorou ter recebido nota 10 dos jurados. “Sabe quando o filho pula em cima de você no susto? Me senti assim agora”, disse, com o bom humor de sempre.

No programa seguinte ao ocorrido, Faustão falou sobre o incidente. “Bom pra quem dança, bonito pra quem assiste e perigoso pra quem apresenta”, brincou o apresentador, que foi pego de surpresa com a comemoração de Adriane que o fez cair.

Cobertura triplex

O apresentador do “Domingão”, que completa 30 anos em março, desembolsou 35 milhões de reais em um imóvel de três andares no Jardim Europa, área nobre de São Paulo. As obras devem estar concluídas em novembro e a propriedade tem 1.413 metros quadrados. Com piscina exclusiva e isolamento acústico na tubulação do banheiro, a cobertura triplex soma 20 vagas na garagem.

