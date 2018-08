Após aposentar as chuteiras, família de Bruno Coutinho investe em casa com conceito de esportes de areia

No próximo sábado dia 25/08 acontece oficialmente a inauguração da @BeachHouse265 a antiga casa de família do Bruno Coutinho ex jogador (Grêmio; Nacional-UR; Verdy Tokyo) que agora serve de encontro para atletas e ex-atletas que procuram um lugar exclusivo e reservado para prática de futevôlei, Beach Tennis.

A casa foge do sistema tradicional de aluguel de quadra e estimula que o frequentador reserve a casa para eventos particulares, empresarial ou simplesmente para aqueles que adorariam ter uma quadra em sua casa para receber seus amigos para conversar, beber, escutar uma boa música e claro praticar os esportes de areia.

Fotos: Divulgação Fotos: Divulgação Fotos: Divulgação Fotos: Divulgação

Deixe seu comentário: