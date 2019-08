Homem é morto na frente do filho e Caxias do Sul chega ao 51º caso de morte violenta neste ano

Um homem de 44 anos foi assassinado enquanto dormia com o filho, de 12 anos, na zona leste de Caxias do Sul. Segundo a Brigada Militar, três homens invadiram a residência, localizada na Vila Leon, e realizaram pelo menos oito disparos contra a vítima. Com este, já são 51 casos de morte violenta em Caxias do Sul.

Ivonei Luiz da Rosa foi encontrado morto no banheiro com marcas de bala nas costas, ombros, pé e cabeça. O caso ocorreu na noite dessa terça-feira (13). A criança conseguiu fugir do local e escapou com vida, sem nenhum ferimento, sendo acolhido por vizinhos, que acionaram a polícia.

Ao chegar na cena do crime, o menino indicou aos policiais onde o pai escondia um revólver calibre 38, com numeração raspada e cinco munições. Ivonei possuía antecedentes policias.

Testemunhas avistaram os criminosos fugindo em um Ford Fiesta, de cor prata. A Polícia Civil investiga o caso.

