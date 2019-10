Após assembleia, Sindisaúde confirma que haverá greve de três dias em postos de saúde

Após assembleia organizada pelos servidores do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf), nesta terça-feira (1º), ficou definido que, na segunda-feira (07) os postos de saúde municipais atrasarão a abertura para às 10h e que, a partir da quarta-feira (09), haverá greve de três dias.

As ações são uma resposta às 1.840 demissões no Imesf que devem ocorrer nos próximos meses. Isso porque o Instituto teve a extinção determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou inconstitucional a criação da instituição pela prefeitura da Capital. A notícia veio à tona em 17 de setembro e a decisão do Supremo foi publicada no dia 25, abrindo caminho para os procedimentos das demissões.

Procurado pela reportagem de O Sul, o presidente eleito do SindiSaúde-RS, Júlio Jesien, confirmou as ações e disse que elas fazem parte de um “plano de luta”. Na segunda, data em que os postos abrirão mais tarde, haverá também a distribuição à população de folders informativos sobre as decisões.

A Secretaria Municipal de Saúde diz que ainda não há previsão para os desligamentos. Entre os funcionários que podem ser demitidos estão agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

A assembleia realizada nessa terça contou com a participação de cerca de 600 pessoas e foi convocada pelo Sindisaúde-RS, Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Rio Grande do Sul (Sergs), Sindicato dos Odontologistas Estado do Rio Grande do Sul (Soergs) e o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (Sindacs-RS). Os médicos, representados pelo Sindicato Médico do RS (Simers), não tem definição sobre paralisação.

