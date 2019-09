Após assinar com Inter, filho de Fernandão sofre lesão e não atuará mais em 2019

Um dia após assinar contrato com o Sport Club Internacional, o filho de Fernandão, Enzo Bizzotto, sofreu uma lesão e não poderá atuar no ano de 2019. O contrato foi o primeiro profissional do garoto, e foi assinado no dia 13 de setembro. No dia 14, Enzo rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em um lance de treino. Em sua conta oficial do Instagram, Enzo fez uma publicação com a legenda “dias melhores virão”.

A mãe de Enzo, Fernanda Bizzotto, também postou uma mensagem de apoio ao filho: “Filho querido, esse é só mais um obstáculo, é forte e dedicado. Tenho muito orgulho de ver como está encarando tudo. Não é fácil, mas nunca foi e você sempre esteve firme, seguiu determinado quando nossa vida era só incerteza. Eu, Eloá e Dindinha estaremos sempre ao seu lado, principalmente nos dias mais difíceis. Tenho certeza de que vai voltar muito melhor. Te amo”.

