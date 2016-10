Após assumir relacionamento, namorada de Fernanda Gentil desabafa em rede social

Na semana passada, uma notícia mudou a pauta nos papos entre amigos: o relacionamento de Fernanda Gentil com a jornalista Priscila Montandon. A apresentadora usou o Facebook para relatar como foi seu dia depois de assumir publicamente o relacionamento. Já Priscila foi ao Twitter para se manifestar: “Tô bem, tô viva”, escreveu ela.

Fernanda assumiu o namoro com a jornalista na sexta-feira passada. À coluna Gente Boa, do jornal O Globo, a apresentadora falou: “Estou só exercendo meu direito de ser muito, muito feliz”. As duas estão juntas há três meses. (AG)

