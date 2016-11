Após “ataques”, Zilu manda recado a Zezé Di Camargo: “Não fico magoada”

Pela primeira vez, Zilu se pronunciou a respeito das recentes declarações polêmicas de Zezé Di Camargo. A socialite, entretanto, fez questão de manter a pose ao comentar o fato de o sertanejo ter dito que se casou com ela apenas por causa de uma gravidez inesperada.

“Deus sabe de tudo. Deus é dono da verdade. Não fico magoada com ele. Não fica mágoa quando se tem Deus no coração e uma família linda”, disse ao programa “Fofocando”, do SBT.

A mãe de Wanessa, Camilla e Igor, inclusive, teceu elogios ao ex-marido e disse que é agradecida pelos anos de união.

“Só tenho a agradecer a ele. Obrigado pelos filhos, pela vida que me deu, por tudo que tenho e por tudo que sou”, disse.

Vale lembrar que, após a declaração polêmica, Zezé ainda atacou Zilu e Wanessa nas redes sociais por causa da proximidade com o repórter Leo Dias – que já foi processado duas vezes pelo artista.

