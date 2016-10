Após atingirem o quarto maior nível desde 1941, águas do Guaíba voltam a baixar em Porto Alegre

Após atingirem no sábado (22) o quarto maior nível desde 1941, as águas do Guaíba voltaram a baixar. O nível do rio caiu para 2,38 metros no fim da manhã deste domingo (23) no Cais Mauá, no Centro de Porto Alegre, segundo o Ceic (Centro Integrado de Comando).

Na manhã de ontem, o nível chegou a 2,65 metros, e as águas invadiram algumas ruas dos bairros Navegantes e São Geraldo, nas imediações da Voluntários da Pátria, em razão do grande volume acumulado no Guaíba. A partir de 2,10 metros, é considerado nível de alerta para cheias.

Equipes da prefeitura da Capital estão na região das ilhas para atender as famílias que tiveram de sair de casa devido às enchentes. Em todo o Estado, já passa de 1,4 mil o número de famílias que foram obrigadas a deixarem suas residências em razão das chuvas dos últimos dias. O município de Eldorado do Sul é um dos mais atingidos.

