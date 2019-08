Vídeo: após atropelar quatro pessoas, motorista é preso em flagrante em Passo Fundo

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante após atingir três veículos e atropelar quatro pessoas na manhã desta segunda-feira (12), no centro de Passo Fundo, no Norte do estado. O acidente ocorreu por volta das 6h30, na Rua Independência, na frente de um bar. De acordo com a polícia, o motorista recusou atendimento médico e apresentava sinais de embriaguez, mas não quis fazer o teste do bafômetro. Ele passou por exame clínico e será levado para um presídio.

O motorista já tinha passagens na polícia por embriaguez. Ele foi atuado em flagrante novamente e vai responder por tentativa de homicídio com dolo eventual de trânsito.

Duas pessoas, que estavam com ferimentos leves, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao hospital da cidade. As outras duas foram atendidas pelo Samu e estavam apenas com escoriações leves.

Confira imagens da câmera de segurança:

