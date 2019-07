Após bloqueio para obras, trânsito é liberado na avenida Praia de Belas

Na manhã desta terça-feira (23) a avenida Praia de Belas, em Porto Alegre, foi liberada para o trânsito. Um trecho próximo à Ipiranga estava bloqueado para obras do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) desde o dia 13. Na segunda-feira (22), a repavimentação da via foi concluída e o fluxo foi liberado entre as ruas Rita Lobato e Coronel André Belo.

As linhas de ônibus que estavam sendo desviadas pela Ipiranga e Edvaldo Pereira Paiva já tiveram seu fluxo normalizado. Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas.

Deixe seu comentário: