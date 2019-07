Após briga judicial, Paula Fernandes teria sido barrada da lista de convidados da turnê “Amigos”

Começou, neste sábado (20), a turnê Amigos, que reúne ícones do sertanejo brasileiro, como Zezé Di Camargo, Chitãozinho e Xororó, e Leonardo, aconteceu sem um dos nomes que marcou presença nos eventos anteriores. Paula Fernandes não participou do show e, de acordo com o jornalista Léo Dias, a razão para a cantora ter ficado de fora da lista dos convidados foi por uma briga judicial com o cantor Leonardo.

Paula entrou com uma ação contra a gravadora Talismã, que pertence ao cantor, em 2012. Ainda assim, ao que tudo indica e, segundo a especulação do colunista, ele teria optado por vetar a presença de Paula. O show aconteceu no Esplanada do Mineirão, em BH, cidade onde Paula mora, e foi assistido por mais de 30 mil pessoas.

