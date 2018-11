Após calor intenso, temporais devem atingir Porto Alegre neste fim de semana

Após o forte sol e calor desta sexta-feira (16) em Porto Alegre, com temperatura máxima de 31ºC, uma nova frente fria se forma ao longo deste sábado (17), com risco de temporais na cidade, de acordo com informações divulgadas pelo Sistema Metroclima.

A chuva deve chegar na noite deste sábado na Capital gaúcha. A precipitação será forte, com volumes elevados especialmente entre a madrugada e a manhã de domingo (18), mas no decorrer da tarde para a noite o tempo melhorará gradativamente. Confira a previsão do tempo do Sistema Metroclima para os próximos dia em Porto Alegre:

Sábado: o sol aparece com nuvens, mas da tarde para a noite as nuvens aumentam e provocam chuva no período noturno. A chuva deverá ser forte, com raios e trovoadas em alguns momentos. A temperatura terá elevação acentuada à tarde. O vento sopra fraco a ocasionalmente moderado do quadrante Leste/Norte. Mínima de 17°C e máxima de 35°C.

Domingo: haverá muitas nuvens e chove em alguns momentos. A chuva será forte com volumes elevados especialmente entre a madrugada e a manhã, mas no decorrer da tarde para a noite o tempo melhora gradativamente. O vento sopra fraco do quadrante Sul. A temperatura terá menor variação, e a mínima ocorre à noite. Mínima de 15°C e máxima de 24°C.

Segunda-feira: o sol predomina ao longo do dia, com céu claro. O vento fica calmo ou sopra fraco do quadrante Sul. A temperatura diminui na madrugada e provoca frio, mas a tarde será agradável. Mínima de 12°C e máxima de 23°C.

Metroclima

O Sistema Metroclima – Vigilância Meteorológica de Porto Alegre foi criado em 2007 para monitorar as condições atmosféricas na Capital gaúcha 24 horas por dia mediante uma rede de estações automáticas e pluviômetros que oferecem dados de chuva e outras variáveis meteorológicas em todas as zonas geográficas da cidade.

Para esse trabalho, de acordo com a prefeitura, são utilizadas as mais modernas ferramentas, como radares meteorológicos, sistemas de detecção de descargas atmosféricas, modelos numéricos nacionais e internacionais, acompanhamento de imagens de satélite, radiossondagens de aeroportos e estações automáticas.

