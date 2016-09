Após cantar durante o “Programa do Jô”, Claudia Ohana é criticada na internet; assista

A atriz Claudia Ohana foi uma das convidadas do “Programa do Jô” da madrugada desta quarta (28). Empolgada, ela resolveu fazer uma interpretação diferente da música “Smells Like Teen Spirit”, dos americanos do Nirvana. A apresentação, no entanto, acabou não agradando aos telespectadores da Rede Globo.

O “deslize” de Claudia Ohana durante a atração acabou chamando a atenção dos internautas, que fizeram piada no Twitter com as notas perdidas e tons desafinados da atriz. O vídeo da apresentação, inclusive, não demorou a aparecer nas redes sociais. Assista:

Hoje eu tô só a Claudia Ohana cantando no Jô. Descontrolado! pic.twitter.com/PiJgoaOWRN — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) 28 de setembro de 2016



São apenas 2 minutos e 20 segundos, mas foi o suficiente para levar a internet à loucura. Com sua versão “mais calma” da música dos anos 1990 (e um tanto quanto mais performática), a atriz acabou recebendo muitas críticas no Twitter.

Comentários