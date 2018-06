Após caso de assédio na Rússia, o jornal suíço “20 minutes” destacou dados da violência contra a mulher no Brasil

Após a polêmica gerada pela divulgação de um vídeo em que brasileiros aparecem assediando uma mulher russa, o jornal suíço “20 minutes” mencionou dados do Instituto Maria da Penha para destacar que o Brasil é um dos dez países no mundo onde a violência contra a mulher é mais observada. A cada dois segundos, uma mulher é vítima de agressão física ou verbal. As informações são do jornal O Globo.

“O português não é a língua mais popular, mas a ignorância pode ser uma brincadeira cruel.” Assim começa uma matéria no portal de notícias russo “MKRU” sobre um dos vídeos de brasileiros assediando uma mulher na Rússia, enquanto ocorre o Mundial no país.

Após ter viralizado nas redes sociais, o vídeo tem ganhado repercussão na imprensa internacional. Ao portal de notícias russo, o sociólogo Peter Ivanov ressaltou a necessidade de o povo prestar atenção nas diferenças culturais com relação aos latino-americanos.

“Se nós compararmos nossa situação com a América Latina, veremos que em Moscou é muito menor a probabilidade de encontrarmos a cultura dos ‘elogios na rua’ quando homens comentam algo sobre a aparência de uma mulher bonita que não conhecem andando na rua”, explicou Ivanov.

A emissora francesa “BFM” considerou que o vídeo “machista e misógino” dos brasileiros na Rússia causou um “escândalo”. A matéria citou a fala de Bruna Marquezine, que chamou o caso de uma “vergonha”, além de ter noticiado que diversas outras personalidades brasileiras repudiaram a atitude do grupo.

Assim como a “BFM”, o jornal peruano “El Comercio” salientou as manifestações de famosas brasileiras, além do fato de que a atitude machista não partiu apenas dos brasileiros, mas também de argentinos e peruanos, que ensinaram às russas como dizer que estavam interessadas em fazer sexo oral ou transar com eles. Colocando a palavra “piada” entre aspas, o jornal disse que este caso envergonhou o Brasil.

Outros jornais e portais de notícia que repercutiram o caso foram o canadense “La Presse”, o russo “360 TV”, o argentino “Minutouno”, o colombiano “Gol Caracol”, o peruano “La República” e o “La Nación” da Costa Rica. Entre estes, o jornal da Argentina publicou os outros vídeos de brasileiros constrangendo mulheres que não falam português e as informações sobre quais homens tinham sido até então identificados.

Diego Valença Jatobá é ex-secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Ipojuca, na Região Metropolitana de Pernambuco, e foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) por irregularidades na prestação de contas de 2012 do município.

O engenheiro civil Luciano Gil Mendes Coelho, natural de Picos, no Piauí, foi preso em 2015 em ação conjunta da Polícia Federal (PF) com a Controladoria Geral da União (CGU), em operação nomeada “Paradise”, que tinha como objetivo desarticular esquema de desvio de dinheiro público na Prefeitura de Araripina.

Outros já identificados foram o tenente Polícia Militar de Santa Catarina Eduardo Nunes, que serve em Lages (SC), e o supervisor de voos da LATAM, em Guarulhos, Felipe Wilson.

