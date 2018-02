Após cerco, polícia prende parte da quadrilha que explodiu carro-forte e fez refém na Serra

A polícia conseguiu prender ao menos quatro dos oito homens que participaram de um ataque a um carro-forte por volta das 9h desta terça-feira (6), na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, na Serra Gaúcha.

Depois de explodir o veículo, a quadrilha foi cercada pelas forças policiais na mata, no Vale dos Vinhedos, entre Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul. Nesta última cidade, fizeram uma mulher refém. Ela já foi libertada. No mesmo local, os homens foram presos portando fuzis.

Em dois carro abandonados pela quadrilha, a polícia encontrou uma metralhadora .50, de uso exclusivo do Exército, dinamite, armamento e dinheiro, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A rodovia BR-470 permanece totalmente bloqueada por tempo indeterminado. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária federal), BM (Brigada Militar) e PC (Polícia Civil) realizam o cerco ao restante da quadrilha.

