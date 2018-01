Após chacina em festa, briga entre presos deixa mortos em cadeia no interior do Ceará

Uma briga entre presos de grupos rivais deixou 10 mortos na manhã desta segunda-feira (29) na cadeia pública de Itapajé, a 125 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. A Secretaria da Justiça informou que policiais do município e agentes penitenciários do Grupo de Operações Regionais controlaram o conflito no fim da manhã. De acordo com a da Delegacia Municipal da 3ª Região, a confusão começou por volta das 8 horas. Grades das celas foram serradas. Agentes penitenciários viram a confusão e acionaram o Batalhão da Polícia Militar.

O conflito ocorre dois dias depois da maior chacina do Ceará, que deixou 14 mortos. Um grupo que chegou em carros atirou contra uma festa na danceteria Forró do Gago por volta de 12h30min (horário local) da madrugada do sábado (27). Cinco pessoas ainda estão internadas em hospitais municipais. Já era de conhecimento da polícia que o local era frequentado por membros de uma das quatro facções criminosas que atuam no estado, segundo o secretário da segurança, André Costa. O forró chegou a ser fechado por causa de uma festa em comemoração à morte de um policial militar. Moradores relataram que a área é dominada pela facção Comando Vermelho.

O presidente do Sindicato dos Agentes e Servidores Públicos do Sindasp-CE (Sistema Penitenciário do Estado do Ceará), Valdemiro Barbosa, afirmou que a briga ocorreu entre detentos pertencentes a facções rivais. Cerca de 113 presos estão na cadeia.

Ainda segundo o presidente do Sindasp-CE foram registradas fugas nesta segunda-feira em três cadeias públicas no Ceará. Primeiro, 10 presos fugiram da Cadeia Pública de Senador Pompeu no Sertão do Estado. Outras duas fugas foram registradas nos municípios de Caridade (Região Norte) e Cascavel (Região Metropolitana de Fortaleza).

Chacina

Na tarde de domingo (28), o governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou que cinco suspeitos da chacina foram identificados. Três deles seriam mandantes do crime, enquanto os outros dois estariam diretamente envolvidos no massacre.

André Costa disse nesta segunda-feira, que as investigações estão sendo realizadas para tentar localizar todos os suspeitos. Até o momento, um homem foi preso e cinco suspeitos foram identificados pela polícia.

“Temos avançado nas investigações para que todas as pessoas, sejam mandantes ou não, sejam presas. Isso eu garanto para a população. A gente quer dar uma resposta o quanto antes, mas com responsabilidade”, acrescentou.

O secretário disse ainda que a polícia está investigando outros crimes que podem ter algum tipo de ligação com a chacina de Cajazeiras. “Sempre faz parte da investigação saber se faz parte de outros crimes. O contexto do momento vai ser investigado e se tiver ligação (com a chacina) isso vai de conhecimento de todos”.

A chacina ocorrida dentro do clube de festa no Bairro Cajazeiras é considerada a maior do Ceará. Quatro pessoas ainda estão internadas no Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), enquanto um outro homem continua internado no Hospital Edmilson Barros (Frotinha de Messejana).

