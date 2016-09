Após cirurgia no coração, Pedro Bial recebe alta e se recupera em casa

Pedro Bial recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e dará prosseguimento à sua recuperação em casa. A informação foi confirmada pela assessoria da TV Globo.

No início do mês, o jornalista precisou passar por uma cirurgia após realizar um exame de rotina cardiológico. Após a avaliação de médicos foi constatada a necessidade de uma operação, em que foram feitas três pontes de safena no coração, realizadas com sucesso.

“Estou muito bem. Em breve, estarei de volta à minha rotina”, anunciou ele após a intervenção.

Novo programa

Em 2017 as madrugadas da Globo ganharão um novo talk show comandado por Pedro Bial. O programa, ainda sem título definido, está sendo desenvolvido pelo apresentador e sua equipe e deverá estrear em abril.

O novo projeto irá ao ar de segunda à sexta-feira, no mesmo horário do “Programa do Jô”, que encerra a sua última temporada em dezembro deste ano.

