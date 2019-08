Após a classificação histórica sobre o Palmeiras na Libertadores, o Grêmio treinou em São Paulo de olho no Brasileirão

Sorrisos e espírito leve marcaram o treinamento do Grêmio em São Paulo, na tarde desta quarta-feira (28), menos de 24 horas depois de garantir a heroica vaga às semifinais da Libertadores. No CT do São Paulo, adversário do próximo sábado (31), os jogadores começaram a preparação para o jogo do Campeonato Brasileiro.

Quem esteve em campo na noite de terça (27) fez trabalhos de recuperação no vestiário e corridas leves no gramado do CT. Já os atletas que entraram ou ficaram no banco foram até o campo participar de trabalhos físicos comandados pelos preparadores Rogério Dias e Mário Pereira. Com decisão pela Copa do Brasil no dia 4 de setembro, o Grêmio deve confirmar seu time alternativo para o jogo do Morumbi.

Antes da partida, que acontece às 11h de sábado, o Tricolor realiza outros dois treinamentos – ambos no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Rômulo, suspenso, desfalca a equipe do técnico Renato Portaluppi. O atleta entrou na partida no lugar de Maicon, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo.

Luan

Luan segue na mira do mercado. Apesar da desistência dos italianos, o camisa 7 segue sendo observado por outros dois clubes. O holandês PSV e o alemão Frankfurt demostraram interesse e já realizaram sondagens pelo jogador. O clube gaúcho afirma que ainda não recebeu nenhuma proposta oficial.

O imbróglio entre Atalanta e Luan chegou ao fim na terça. O clube desistiu da contratação neste janela com o anúncio de outro brasileiro, Guilherme Arana. Com a chegada de Arana, esgota as vagas de jogadores extracomunitários (de fora da União Europeia), o que trava a chegada de Luan.

Luan tem contrato com o Grêmio até o final de 2020. A multa estipulada está em torno de 18 milhões de euros.

Gurias Gremistas

Focado no Gauchão Feminino 2019 e pensando no Campeonato Brasileiro A1 em 2020, o Grêmio anunciou mais três reforços para as Gurias Gremistas. A goleira Maryana, a lateral-direita Geovana e a atacante Juliana.

As atletas assinaram o contrato na última semana e já estão integradas ao grupo, participando dos treinamentos e inscritas no estadual.

Nascida em Itaparica, na Bahia, a goleira Maryana Pereira dos Santos chega ao Tricolor aos 22 anos de idade. Iniciou sua trajetória no futebol profissional em 2012, no clube São Francisco do Conde, no estado baiano. Lá, permaneceu até 2014 e em 2016 foi contratada pelo Vitória. Depois de três anos defendendo o Leão, a arqueira chega ao Grêmio para ser mais uma opção para a técnica Patrícia Gusmão. Disputou cinco campeonatos baianos e pelo Vitória, alcançou o vice-campeonato Brasileiro A2.

“A minha expectativa de chegar aqui era grande e eu fico muito feliz em assinar com o Clube. O Grêmio é um time que sempre admirei e desejava fazer parte. Quero conquistar o Campeonato Gaúcho, e poder atuar também no Brasileiro do próximo ano”.