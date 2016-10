Após classificação, o Grêmio retorna às atividades e volta suas atenções para o Grenal

Um dia após garantir a classificação para a fase das semifinais da Copa do Brasil sobre o Palmeiras, em São Paulo, o Grêmio retomou suas atividades na tarde dessa quinta-feira, em treino realizado na Arena, em Porto Alegre.

Agora, vira a chave e inicia a sua preparação para o Grenal 411, que ocorre no domingo, também no estádio gremista, às 17h, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores que atuaram na partida da noite de quarta-feira realizaram um trabalho de recuperação no vestiário.

Foi realizado, na manhã dessa quinta-feira, sorteio das partidas das semifinais da Copa do Brasil. O Tricolor enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte (MG), no jogo de ida, na próxima quarta-feira, e a decisão da classificação será em Porto Alegre, em 2 de novembro.

Comentários