ApÃ³s comemorar o nascimento do filho, homem morre ao despencar de prÃ©dio

Um comerciante de 28 anos morreu ao despencar da janela de um apartamento no 5º andar de um prédio em Jacareí (SP), na noite da última terça-feira. Ele recém havia comemorado o nascimento de seu primeiro filho.

Segundo a polícia, a queda – de 17 metros – foi acidental. A vítima havia ingerido bebidas alcoólicas com um primo e um amigo, dono do apartamento. Por volta das 23h, ele quis retornar para casa mas, como estava embriagado, os demais o convenceram a dormir no local. Alguns minutos depois, ambos ouviram um barulho e constataram a queda.

O circuito interno de monitoramento do condomínio gravou o momento em que o homem caiu rente ao edifício, na área de estacionamento, tendo morte instantânea. Ainda não se sabe como ele foi parar na janela, antes do desfecho fatal.

Após a perícia, o corpo foi levado para Virgínia (MG), cidade natal do comerciante. O sepultamento ocorreu na quarta-feira, mesmo dia em que a sua mulher e o filho do casal teriam alta hospitalar.

